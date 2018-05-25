Володин заявил о готовности России к санкциям после обвинений в крушении МН17

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности российской стороны к возможным антироссийским санкциям, которые могут последовать после результатов расследования крушения МН17 в Донбассе, к которому якобы причастна российская сторона, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Володина, Россия всегда готовится к разным сценариям. При этом он подчеркнул, что санкции являются тупиковым путем.

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«Кто-то, кто их реализует, в первую очередь показывает слабость», — подчеркнул Володин.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Нидерландов Стефом Блоком и обсудил расследование крушения МН17. По словам Лаврова, Блок не смог привести факты, доказывающие выводы расследования международной группы о якобы причастности России к катастрофе.