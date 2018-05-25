Путин сравнил инвестиции Франции и одной финской компании

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что инвестиции Франции в Россию слишком малы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«По инвестициям: $15 млрд французских прямых инвестиций, российских — где-то около $3 млрд сейчас, маловато, но и французских мало», — сказал Путин.

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Он также отметил, что одна финская компания Fortum проинвестировала в Россию $6 млрд.

«Fortum проинвестировал $6 млрд, одна финская компания, а вся Франция — $15 млрд, разве это нормально?», — добавил Путин.

Ранее Путин сообщил, что Франция является давним и надежным партнером России.

Он также отметил, что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет.