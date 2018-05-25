Путин сравнил инвестиции Франции и одной финской компании
Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что инвестиции Франции в Россию слишком малы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«По инвестициям: $15 млрд французских прямых инвестиций, российских — где-то около $3 млрд сейчас, маловато, но и французских мало», — сказал Путин.
Реклама
Он также отметил, что одна финская компания Fortum проинвестировала в Россию $6 млрд.
«Fortum проинвестировал $6 млрд, одна финская компания, а вся Франция — $15 млрд, разве это нормально?», — добавил Путин.
Ранее Путин сообщил, что Франция является давним и надежным партнером России.
Он также отметил, что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет.