Силуанов рассказал о влиянии санкций на реформы
Санкции подстегивают Россию быстрее проводить реформы. Об этом заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам вице-премьера, говорить, что санкции не влияют на экономику России, было бы несправедливо.
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«Такое влияние есть. Но, с другой стороны, санкции подстегивают нас более быстро проводить реформы и более быстро реагировать на складывающуюся ситуацию», — сказал Силуанов.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции против России. При этом он отказался называть фамилии и меры, которые могут быть предприняты.