Силуанов прокомментировал возможность возврата накопительной пенсионной системы

Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что не ожидает возврата России к обязательной накопительной пенсионной системе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения», — сказал Силуанов.

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Данное заявление он сделал в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2018.

«Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту», — добавил он.

Вместе с этим, подчеркнул Силуанов, задачей правительства является развитие добровольных пенсионных накоплений.