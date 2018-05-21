Кудрин рассказал о снятых из-за его проверок с постов 40 генералах

Экс-министр финансов Алексей Кудрин во время заседания комитета по регламенту в Госдуме заявил, что его связи в госсреде и бизнесе не помешают ему работать на посту главы Счетной палаты, сообщает ТАСС.

Он отметил, что необходимо быть достаточно строгим в реализации служебных предписаний.

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Он привел в пример случай, произошедший в 1996 году, когда Кудрин стал начальником контрольного управления президента, и были проведены проверки МВД и Минобороны. Их результаты, по его словам, были засекречены и носили характер гостайны.

«Но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности», — отметил Кудрин.

Госдума рассмотрит вопрос о назначении Алексея Кудрина председателем СП 22 мая.