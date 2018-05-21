В ЦБ сообщили о стабильной ситуации на российском рынке

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что ситуация в России выглядит гораздо более стабильной, чем на других развивающихся рынках. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Волатильность на финансовых рынках была на исторически низких уровнях, и Россия не стала исключением. Волатильность рынков, валютного курса существенно снизились, по сути вернулись к тем показателям, которые наблюдались, когда валютный курс еще не был полностью плавающим», — сказала Юдаева.

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Она пояснила, что этому способствовала политика инфляционного таргетирования и введенное бюджетное правило.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия должна бороться за место на мировом рынке.