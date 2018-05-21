Путин внес кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты», — заявили в пресс-службе.

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Председатель Счетной палаты назначается на шесть лет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль получил список кандидатур на должность главы Счетной палаты.