Путин внес кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
«Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты», — заявили в пресс-службе.
Председатель Счетной палаты назначается на шесть лет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль получил список кандидатур на должность главы Счетной палаты.
Президент Владимир Путин @KremlinRussia внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты @ach_gov_ru pic.twitter.com/K1g6i54hYW— Государственная Дума (@dumagovru) 21 мая 2018 г.