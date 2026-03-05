Размер шрифта
Медведев заявил, что у НАТО «поехала крыша»

Медведев: у стран НАТО поехала крыша
Екатерина Штукина/РИА Новости

У стран Североатлантического альянса «поехала крыша». Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере Max.

Политик обратил внимание, что сначала американцы начали большую войну на Ближнем Востоке, ликвидировав верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи. А потом, «дегенераты из Альянса» во главе с генсеком НАТО Марком Рютте начали обсуждать использование статьи пять Вашингтонского договора для помощи США.

«А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира? Ведь, как точно отметил Оруэлл, война — это мир!» — высказался Медведев («Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» — знаменитый лозунг из антиутопического романа Джорджа Оруэлла «1984»).

5 марта Марк Рютте допустил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне (предусматривает, что нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на всех) в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены НАТО готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке. В доказательство своих слов Рютте упомянул о ракете, летевшей в сторону Турции, которая могла нанести ущерб интересам США, но была сбита системами противовоздушной обороны (ПВО) альянса.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не может допустить «уничтожения» Ирана.

 
