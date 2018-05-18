ЕК запустила план защитных мер от санкций США против Ирана

Еврокомиссия запустила процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Запущен официальный процесс активации «блокирующего постановления» путем обновления списка санкций США в отношении Ирана, подпадающего под его сферу действия. «Блокирующий закон» запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные последствия санкций США, позволяет компаниям взыскивать убытки, вытекающие из таких санкций», — заявили в ЕК.

Как стало известно, данная мера должна вступить в силу до 6 августа 2018 года, когда США введут первую партию санкций.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз запускает процедуру применения «блокирующего закона», который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций.