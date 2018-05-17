Западные аналитики оценили стоимость лоукостера «Победа» в $600 млн

Стоимость лоукостера «Победа» — дочерней компании «Аэрофлота» — составляет порядка $600 млн, заявил гендиректор «Аэрофлота» и председатель совета директоров «Победы» Виталий Савельев.

«Знаете, сколько стоит сейчас «Победа», по оценкам западных аналитиков? $600 млн. Это установлено математическим методом и методом прямого сравнения с лоукостерами», — заявил Савельев в интервью ТАСС.

С подобной оценкой стоимости лоукостера выступила американская консалтинговая компания Bain & Company.

По его словам, «Победа» второй год приносит 3,5 млрд руб. чистой прибыли.

«В этом году она уже нам заплатила, как материнской компании, 50% чистой прибыли в качестве дивидендов», — пояснил гендиректор «Аэрофлота».

Согласно бизнес-плану, авиакомпания дожна была вложить в лоукостер $120 млн, на практике же инвестировано было лишь $50 млн, отметил Савельев. «Из $50 млн за три года — $600 млн», — подчеркнул он.

Савельев отметил, что «Победа» сохраняет нулевую долговую нагрузку, ее пассажирооборот составляет 5 млн, а средний чек по году — 4,5 тыс. руб.

«Победу» все ругают, но все ею летают», — пояснил он.