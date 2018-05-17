Цена на нефть Brent превысила $80

Стоимость нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 25 ноября 2014 года.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,80%, до $80,12 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,91%, до $72,14 за баррель.

Реклама

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2340 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1192 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 8,05 коп., до 73,77 руб., курс доллара увеличился на 38,69 руб., до 62,30 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 17,65 коп., составив 67,46 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».