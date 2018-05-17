Ъ: Медведев обсудит повышение пенсионного возраста с членами правительства

На встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами правительства, которая пройдет в четверг, 17 мая, первоочередной темой станет повышение пенсионного возраста. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на два независимых источника.

По данным издания, после совещания Минтруд может получить поручение о подготовке законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое внесут на рассмотрение Государственной думой. Отмечается, что в качестве ориентира по пенсионному возрастному порогу будут использоваться наработки Центра стратегических разработок: по мнению бывшего министра финансов Алексея Кудрина, мужчинам следует отправляться на пенсию в 65 лет, а женщинам в 60. В данный момент пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

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Также в газете пишут, что новый закон может вступить в силу уже в 2019 году.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что в правительстве ведется обсуждение пенсионного возраста.