США пока не увидели требования Китая по двусторонней торговли
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США еще не видели требования Китая по условиям двусторонней торговли.
«Наша страна теряла сотни миллиардов в год (при торговли) с Китаем. Мы еще не видели требования Китая, которых должно быть немного… Китай наши требования видел», — написал Трамп в своем твиттере.
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Ранее президент сообщил, что Соединенным Штатам и Китаю трудно заключить взаимовыгодное соглашение в сфере торговли.
Как стало известно, что США и КНР намерены разрешить торговый спор через диалог.
Впоследствии, в Белом доме анонсировали продолжение торговых переговоров с Китаем.