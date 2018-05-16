Песков: Путин проведет встречу с иностранными инвесторами на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет встречу с иностранными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru.

«(Встреча с инвесторами) будет поздно вечером накануне главной сессии», — сказал Песков.

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Он также добавил, что Путин в рамках ПМЭФ встретится с главными редакторами ведущих мировых СМИ.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума--2018, который состоится под девизом «Создавая экономику доверия».