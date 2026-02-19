Размер шрифта
В Московской области на фоне непогоды столкнулись 12 автомобилей

МВД: на трассе М-4 в Подмосковье произошли пять ДТП с участием 12 автомобилей
ГУ МВД России по Московской области

Пять аварий с участием 12 машин произошли на 85-м км трассы М-4 «Дон» в Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление министерства внутренних дел России.

«Транспортные средства получили механические повреждения», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в результате ДТП никто не пострадал. К текущему моменту люди, попавшие в аварию, за медицинской помощью не обращались.

По данным МВД, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение автомобилей в сторону российской столицы ограничено, в связи с чем водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В ведомстве предупредили, что сложные погодные условия сохранятся в Подмосковье до конца дня. На этом фоне участников дорожного движения призвали соблюдать осторожность или вовсе отдать предпочтение поездкам на общественном транспорте.

18 февраля в Петрозаводске столкнулись две машины, одна из которых вылетела на тротуар и сбила троих прохожих. Пострадавшие получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись, на которой запечатлено ДТП.

Ранее губернатор Курской области решил отправиться в Москву, чтобы продолжить реабилитацию после ДТП.
 
