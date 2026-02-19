Размер шрифта
Сериал про Черкизовский рынок стал лауреатом Национальной премии

Сериал «Черкизон. Ад и рай новой России» стал победителем премии «Большая цифра»
Okko

Сериал «Черкизон. Ад и рай новой России» удостоился Национальной премии «Большая цифра». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе News Media Holding.

«Черкизон. Ад и рай новой России» победил в номинации «Документальный сериал». В рамках премии журналисты, продюсеры, а также эксперты теле- и киноиндустрии определяют лучшие проекты в категориях от инновационных технологий до оригинальных фильмов и сериалов собственного производства.

«Черкизон. Ад и рай новой России» вышел в августе 2025 года. Проект изучает феномен крупнейшего рынка 1990–2000-х в России. В съемках сериала приняли участие Иосиф Пригожин, Маша Распутина, Лада Дэнс, Авраам Руссо. Режиссером выступил арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин. Над проектом также работал продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.

«Черкизон — не просто рынок. Это символ эпохи, когда страна жила по понятиям. Мы работали с живыми людьми, с их воспоминаниями, их восприятием эпохи вещевых рынков с высоты нынешнего времени. Профессиональное сообщество отметило наш фильм — это значит, что зрители и эксперты разглядели смыслы, которые мы закладывали. Это приятно», — заявил режиссер.

Ранее россияне назвали самые культовые детективные сериалы страны.
 
