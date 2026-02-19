Размер шрифта
В МИД заявили о максимально серьезном отношении России к переговорам по Украине

Александр Кряжев/РИА Новости

Российская Федерация со всей серьезностью относится к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия больше других стран заинтересована в установлении прочного мира на Украине и достижении задач, которые были сформулированы в контексте специальной военной операции.

Дипломат добавил, что достижение целей СВО будет вестись «либо военным, либо предпочтительно политико-дипломатическим» способом.

По словам Грушко, те «пряски» которые устраивают страны Европы вокруг трехсторонних переговоров РФ, США и Украины по урегулированию, никакого значения в этом случае не имеют.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, переговоры вели две группы — военная и политическая.

Ранее Зеленский высказался о будущем Украины без него.
 
