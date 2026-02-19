Размер шрифта
В МИД РФ сравнили Зеленского с лидерами Третьего рейха

Грушко: режим Зеленского давно превзошел своих кумиров из Третьего рейха
Thomas Peter/Reuters

Политика президента Украины Владимира Зеленского по жестокости давно превзошла «кумиров из Третьего рейха». Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

По его словам, нынешние украинские власти истребляют мирное население на тех же территориях, которые были оккупированы нацистами в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы), причем делают это с той же символикой, которая сегодня наносится на эмблему подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дипломат добавил, что на Западе предпочитают этого не замечать.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствует о том, что он не желает достижения мирного урегулирования конфликта. Дипломат также напомнил о ранних заявлениях украинского президента, называвшего «существами» проживающее в Донбассе население.

Ранее Зеленский высказался о будущем Украины без него.
 
