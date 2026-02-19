Размер шрифта
Москвичам порекомендовали отложить поездки на автомобиле на время снегопада

Дептранс: в центре Москвы возможны локальные пробки из-за снегопада
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сегодня на Москву обрушился сильный снегопад, из-за чего возможны локальные ограничения движения в центре города. Столичный дептранс порекомендовал жителям отложить поездки на автомобилях и пересесть на метро.

«Если вам необходимо ехать на машине, выезжайте утром до 7:00 и вечером после 20:30», — говорится в сообщении ведомства.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, в четверг высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец обратил внимание, что в течение дня в Москве будет побит рекорд 19 февраля 1994 года по высоте сугробов, тогда сугробы в столице достигали 72 см. Прежний максимум был зафиксирован 19 февраля 2024 года, когда высота снежного покрова составляла 66 см.

Сегодня на юге Москвы в Чертаново из-за скопления снега рухнул металлический навес над уличным катком. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее синоптик рассказал, когда ослабнет обрушившийся на Москву рекордный снегопад.
 
