ЦИК не планирует отказываться от традиционного способа голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не намерена отказываться от традиционного способа голосования с помощью бумажных бюллетеней. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования, передает РИА Новости.

«Мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных каких-то совершенно необходимых элементов, которые нам позволят проводить выборы, если необходимо, даже в условиях, как я говорю, пещер. Без света, без электроснабжения, без связи, без интернета и так далее», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что в ситуации, когда идут беспрецедентные кибератаки и войны не только на фронтах, но и в информационной, электоральной среде, необходимо иметь в виде страховки бумажные носители.

До этого депутат Госдумы Михаил Делягин в письме к председателю ЦИК Элле Памфиловой попросил дать военнослужащим возможность подавать документы для регистрации кандидатами на выборах прямо с фронта — через своих законных представителей.

Он обратил внимание, что военнослужащие, принимающие участие в военной операции на Украине, вправе претендовать на отпуск на время избирательной кампании, но только после прохождения регистрации в качестве кандидата.

Ранее Кремль заявил, что не раскрывает заранее кандидатуры «президентской пятерки» ЦИК РФ.