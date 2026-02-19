Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

ЦИК не планирует отказываться от традиционного способа голосования

Памфилова: ЦИК РФ не спешит отказываться от традиционного способа голосования
Shamil Zhumatov/Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не намерена отказываться от традиционного способа голосования с помощью бумажных бюллетеней. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования, передает РИА Новости.

«Мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных каких-то совершенно необходимых элементов, которые нам позволят проводить выборы, если необходимо, даже в условиях, как я говорю, пещер. Без света, без электроснабжения, без связи, без интернета и так далее», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что в ситуации, когда идут беспрецедентные кибератаки и войны не только на фронтах, но и в информационной, электоральной среде, необходимо иметь в виде страховки бумажные носители.

До этого депутат Госдумы Михаил Делягин в письме к председателю ЦИК Элле Памфиловой попросил дать военнослужащим возможность подавать документы для регистрации кандидатами на выборах прямо с фронта — через своих законных представителей.

Он обратил внимание, что военнослужащие, принимающие участие в военной операции на Украине, вправе претендовать на отпуск на время избирательной кампании, но только после прохождения регистрации в качестве кандидата.

Ранее Кремль заявил, что не раскрывает заранее кандидатуры «президентской пятерки» ЦИК РФ.
 
Теперь вы знаете
25 минут до результата: устарел ли метод помидора?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!