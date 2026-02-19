Стало известно, в какую постсоветскую страну Россия поставляет больше всего пива

РИА Новости: Россия нарастила поставки пива в Казахстан до максимума за три года

В прошлом году экспорт российского пива в Казахстан достиг максимального объема за последние три года в денежном выражении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы республики, по итогам 2025 года стоимость поставок составила $33 млн. Этот показатель вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году объем экспорта российского пива в Казахстан находился на уровне $38,3 млн. С тех пор Россия заняла первое место среди стран-поставщиков пива на казахстанский рынок, обеспечив 60% всего импорта этого напитка. В тройку лидеров по экспорту этого напитка в республику также вошли Германия с долей 8% и Болгария, на которую пришлось около 5% поставок.

При этом год назад Россия активнее всего поставляла пиво в Белоруссию, на которую приходилось около четверти общего объема экспорта, и Китай (22%). Казахстан занимал третье место в рейтинге: туда отправлялась пятая часть от всего экспортируемого российского пива.

