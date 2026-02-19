В Европе признали нежелание политиков «смотреть правде в глаза»

Европа, похоже, все еще не готова «смотреть правде в глаза» и признавать, что негативная риторика США в адрес Европы не изменилась. Также европейцы все еще не осознали масштаб задачи по перевооружению. Об этом в статье для издания The Spectator написала журналист Лиза Хазелдин.

Она напомнила, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 13-15 февраля, госсекретарь США Марко Рубио говорил о европейском наследии Америки. Однако, несмотря на овации европейцев после этой речи, основной посыл американской стороны все еще не изменился, считает журналистка. И на конференции «не было признаков того», что политическая элита Европы это осознала, отметила Хазелдин.

Журналистка убеждена, что «ни один европейский лидер» все еще не может сказать, направлены ли новые планы Европы по перевооружению на «защиту самих себя» или на то, чтобы «завоевать расположение» президента США Дональда Трампа.

Также Хазелдин задалась вопросам, насколько реалистичны военные планы ЕС, «учитывая любовь европейцев к спорам». Например, напомнила она, планы по созданию нового класса истребителей, согласованные Францией, Германией и Испанией, уже «зашли в тупик», а переговоры о включении Великобритании в оборонный фонд ЕС «провалились».

«Ссоры — неотъемлемая часть европейской политики, даже когда защитник континента отступает, а его восточная граница находится под угрозой. Несмотря на все разговоры о глубоких пропастях и «слонах в комнате», Европа, похоже, не желает смотреть правде в глаза. <…> Судя по их вялому подходу к перевооружению, они до сих пор не осознали масштаб стоящей перед ними задачи», — написала журналистка.

По итогам Мюнхенского конференции по безопасности издание Politico написало, что отношения Европы и США находятся на грани разрыва.

В недавнем интервью телеканалу Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что проблемы в отношениях США и Европы не связаны с полицией Вашингтона, и европейцы «вредят сами себе, саботируя собственные интересы».

Также в феврале журналист газеты The Guardian Пол Тейлор написал, что Европе нужна новая военная структура, которая сможет противодействовать агрессии. По его мнению, такой структурой может стать «коалиция желающих».

Ранее экс-министр Греции заявил о превращении ЕС в военный союз.