Женщина бросила собаку в аэропорту, чтобы ее пустили в самолет, и была арестована

Американка оставила собаку у стойки регистрации в аэропорту и поплатилась

Американку арестовали за то, что бросила собаку в аэропорту, чтобы сесть на самолет. Об этом пишет New York Post.

В международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе арестовали 26-летнюю Джериран Брайсон за оставление своего двухлетнего голдендудля у стойки авиакомпании JetBlue. Инцидент произошел 2 февраля, когда женщина пыталась пройти регистрацию с собакой как поводырем, но без нужных документов ей отказали в регистрации.

Тогда раздраженная пассажирка оставила питомца у стойки регистрации и направилась к выходу на посадку. Пес растерянно смотрел вслед хозяйке, но она даже не обернулась.

Когда Брайсон задержали и предупредили о штрафе, она стала агрессивной и заявила полицейским, что бросила собаку, потому что так велели сотрудники аэропорта.

Теперь девушка предстанет перед судом за оставление животного и неповиновение сотрудникам полиции при задержании. Ее питомец получил новую кличку «Джет Блю» — в честь авиакомпании, которой планировала она улететь из города, и ждет усыновления в добрые руки.

Ранее пара отменила свадьбу за четыре месяца до запланированной даты из-за болезни любимой собаки.