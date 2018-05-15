«Ъ» узнал о финансировании нацпроектов нового правительства

В плане правительства по нацпроектам на 2018-2024 годы представлены 13 проектов, для обеспечения их финансирования наиболее вероятна экономия бюджета за счет повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Минфина и Минэкономики.

Общая сумма расходов по проектам составляет 25 трлн руб, в бюджете предусмотрены 17,03 трлн руб. Отмечается, что наиболее крупными проектами в плане правительства являются ремонт дорог в крупных городах, онкологическая программа, обеспечение школ и госсектора цифровыми каналами связи и некоторые другие.

Издание отмечает, что в 2019-2024 годах бюджет, вероятно, сократит расходы на оборону, также дополнительные средства могут быть получены за счет повышения пенсионного возраста.