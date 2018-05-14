ЦБ: инфляция во втором квартале будет вблизи текущей

Годовая инфляция в России до конца второго квартала останется вблизи текущего значения. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Годовая инфляция до конца второго квартала останется вблизи сложившегося значения из-за действия эффекта высокой базы предыдущего года в динамике цен на продовольствие. Во второй половине года ожидается постепенное увеличение темпов роста потребительских цен», — заявили в ЦБ.

Реклама

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что Центробанк пока сохраняет прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3-4%.

Годовая инфляция в России в апреле текущего года ускорилась с 2,35% до 2,4%.

Инфляция в апреле в месячном выражении ускорилась до 0,4% против 0,29% в марте.