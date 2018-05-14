Корпорация МСП подписала меморандум о сотрудничестве с агентством развития МСП Азербайджана

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики, говорится в сообщении корпорации.

В рамках Меморандума стороны планируют наладить долгосрочное сотрудничество в области обмена опытом и лучшими практиками по основным направлениям развития сегмента МСП, включая финансово-гарантийную, информационно-маркетинговую поддержку, расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний с государственным участием.

Одна из совместных задач в рамках предстоящего сотрудничества – содействие организации и проведению на территории России и Азербайджана выставочно-ярмарочных, конгрессных и обучающих мероприятий, участию в них предпринимателей, общественных организаций и объединений предпринимателей обеих стран, а также институтов развития в сфере МСП, говорится в пресс-релизе.Для реализации основных направлений сотрудничества будет разработана соответствующая дорожная карта. Взаимодействие сторон будет осуществляться в формате обмена информацией, проведения совместных совещаний, создания рабочих и консультативных групп.