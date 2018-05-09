В Facebook провели крупнейшие кадровые перестановки для создания блокчейн-подразделения

В руководстве Facebook произошли самые значительные кадровые перестановки за историю компании для формирования отдельного подразделения, которое будет заниматься блокчейном. Об этом пишет портал Recode.

Сообщается, что в Facebook приняли решение сместить директоров приложений WhatsApp, Messenger и Facebook для того, чтобы собрать новую команду для блокчейн-подразделения. Новое подразделение возглавит Дэвид Маркус, который ранее отвечал за приложение мессенджера фейсбука, а до работы в Facebook был исполнительным директором платежной системы PayPal.

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«После четырех невероятно плодотворных лет во главе Messenger, я принял решение взять на себя новый вызов. Я создаю маленькую группу, чтобы с нуля изучить передовые возможности блокчейна в фейсбуке», — написал Макркус.

В издании подчеркивают, что в данный момент неизвестно, чем займется подразделение, но предполагают, что оно будет разрабатывать новую криптовалюту. Также журналисты ссылаются на январский пост главы Facebook Марка Цукерберга, в котором он пишет об интересе к криптовалютам.

Ранее также сообщалось, что Facebook запретил рекламу криптовалют.