Экспорт нефти из Росси в Китай вырос на 47%

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что трубопроводный экспорт нефти из России в Китай за январь-апрель 2018 года вырос на 47%, до 12,4 млн тонн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За четыре месяца 2018 года трубопроводные поставки нефти из России в Китай составили 12,4 млн тонн, что на 3,9 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 47%», — сказал Демин.

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Как стало известно, через Казахстан было поставлено около 3,3 млн тонн нефти (рост на 0,28 млн тонн, или на 9%), по нефтепроводу из России — около 9,3 млн тонн (рост на 3,6 млн тонн, или на 68%).

Ранее сообщалось, что Россия в период с января по март увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2,1 раза, до 9,8 млн кубометров.