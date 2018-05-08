Официальный курс евро вырос на 92 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 22,84 коп., до 75,04 руб., курс доллара вырос на 29,18 руб., до 63 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам с 9 мая, выросла по сравнению с показателем с показателем на вторник на 26,32 руб., составив 68,42 руб.

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Цены на нефть снижаются после обновления максимума за 3,5 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1%, до $75,41 за баррель. Днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2%, до $69,88 за баррель. Коррекцию цен связывают с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок.