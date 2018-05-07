Спецпосланник США по Украине призвал усилить санкции против России

Специальный посланник США по Украине Курт Волкер считает, что санкции против России стоит усилить, передает РИА «Новости».

«С моей точки зрения, санкции — это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут», — сказал Волкер во время обсуждения четырехлетней годовщины введения санкций против России.

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Также он отметил, что американские санкции не оказали ожидаемого эффекта на политику России.

«Не думаю, что можно сдержать поведение — Россия будет делать то, что собиралась», — резюмировал Волкер.

Ранее сообщалось, что правовое управление Госдумы одобрило российские контрсанкции.