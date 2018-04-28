Структура «Ростеха» снизила сумму иска к Siemens в четыре раза

Представитель компании ОАО «ВО «Технопромэкспорт» заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство о снижении в четыре раза суммы иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским «дочкам». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ОАО ТПЭ, миноритарный акционер компании «Интеравтоматика», требует взыскать в пользу «Интеравтоматики» около 46,8 млн руб. и более €1,4 млн.

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Изначально иск был заявлен на €,5,4 млн и 177,1 млн руб. Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин», производитель газотурбинных установок.

Ранее сообщалось, что Siemens хочет поставлять турбины в рамках российских программ модернизации ТЭС.