Инвестбанки повысили прогнозную стоимость акций «Роснефти»

«Роснефть» вернула уверенное лидерство по капитализации среди российских компаний нефтегазового сектора на фоне решений совета директоров, рекомендовавшего повысить дивиденды за 2017 год до 50% чистой прибыли по МСФО.

Рост цены акций компании может продолжиться, и она обновит исторический максимум в районе 426 рублей, удерживающийся с января 2017 года, оценивают эксперты.

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По состоянию на начало торгов четверга 26 апреля рыночная капитализация крупнейшей российской нефтяной компании равнялась 3,968 триллиона рублей ($63 миллиарда), «Лукойла» — 3,476 триллиона рублей ($55,2 миллиарда), «Газпрома» — 3,420 триллиона рублей (54,4 миллиарда).

В свою очередь, Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» соответственно с 380 рублей до 430 рублей и с $6,5 до $6,9 за штуку.

Рекомендация «покупать» для этих бумаг была подтверждена.

«Мы ожидаем, что в 2018 году «Роснефть» продемонстрирует резкий рост свободного денежного потока, которого будет достаточно для выплаты высоких дивидендов и частичного погашения долга. По нашим оценкам, по итогам 2018 года «Роснефть» сможет повысить дивидендные выплаты в два раза и выплатит более 20 рублей на акцию», - говорится в обзоре.

аналитики Merill Lynch и CitiBank устанавливают целевую цену глобальных депозитарных расписок «Роснефти» до $6,94 и $8,29 соответственно против текущих значений на уровне $5,9.

Кроме того, аналитики Renaissanse Capital впечатлены ростом дивидендных выплат компании: на днях совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 6,65 рублей на акцию, что позволит компании направить на дивиденды 50 % чистой прибыли по МСФО. С учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года (3,83 рубля на акцию), суммарный размер дивидендов составит 10,48 рублей на акцию, а общий объем выплат по итогам года составит 111,1 млрд руб. Всего по итогам 2016 г. компания заплатила 63,37 млрд руб. Таким образом, рост дивидендных выплат составит 75% - рекорд для российского рынка.

«Мы считаем, что российский нефтегазовый сектор будет приносить привлекательные дивиденды в 2018 году со средней доходностью 5,9%. Наиболее высокодоходными бумагами, на наш взгляд, являются акции «Роснефти» (7,1%), - говорится в отчете Renaissanse Capital.

«Если прибыль «Роснефти» в ближайшие годы будет расти на 100-300% относительно 2017 года, то естественно, и дивидендные выплаты будут достаточно высокими, а на этом фоне акции могут подорожать и до 400, и до 450, и даже до 500 рублей», - соглашается аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.