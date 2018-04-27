Промсвязьбанк в марте вернул Центробанку 100 млрд рублей

Глава временной администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков заявил, что санируемый Промсвязьбанк в марте вернул Банку России 100 млрд руб. из предоставленных 330 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он также добавил, что оставшуюся часть банк погасит до конца года.

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«В режиме санации ЦБ предоставил достаточно большой объем средств — 330 млрд руб. Мы, кстати, досрочно начинаем его погашать. В марте, например, уже выплатили 100 млрд руб. Остальное погасим в течение 2018 года», — сказал Фрадков.

Ранее Фрадков сообщил, что банк прорабатывает различные сценарии на случай санкций.

Он добавил, что в какой-то части могут быть ограничения: валютные переводы, действия, связанные с международными платежными системами.