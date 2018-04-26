Минэнерго обсуждает меры поддержки En+

Первый замглавы министерства Алексей Текслер заявил, что Минэнерго обсуждает возможные меры поддержки с En+ и структурами «Реновы». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обсуждаем. Не только с En+, но и со структурами «Реновы», электроэнергетическими компаниями», — ответил Текслер на соответствующий вопрос.

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Замглавы министра не стал уточнять, в чем могут состоять такие меры.

Ранее сообщалось, что Банк России будет прорабатывать меры для поддержки российских подсанкционных компаний.

В свою очередь Минпромторг рассказал о варианте поддержки компаний из санкционного списка США.