Трамп рассказал о неприемлемых торговых барьерах ЕС

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неприемлемых торговых барьерах Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

«ЕС для нас очень жесткий. Есть торговые барьеры, которые неприемлемы для нас», — сказал Трамп.

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Он также отметил, что переговоры о торговле с Францией, в частности, «осложнены из-за Евросоюза».

«Я бы предпочел договариваться с Парижем, а не с ЕС», — подчеркнул Трамп.

При этом американский лидер вновь напомнил о высоком торговом дефиците США с Евросоюзом.

Ранее Макрон заявил, что возможное введение американской стороной пошлин на сталь и алюминий из ЕС сравнимо с торговой войной.

Он также выразил надежду на то, что Трамп не станет вводить данные пошлины.