«Газпром» готов построить «Северный поток — 3»

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» может построить «Северный поток — 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток — 3», например», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что экспорт газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья преодолеет отметку в 200 млрд кубических метров в 2020 году после того, как будут запущены новые газопроводы из России в Европу и Китай.

Ранее «Газпром» сообщил о готовности к переговорам с Украиной по новому контракту.