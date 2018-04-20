Лавров: антироссийские санкции наносят ущерб всем

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что санкции против России наносят ущерб всем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкции, которые были нелегитимно, в одностороннем порядке введены против России, наносят ущерб всем», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что не российская сторона вводила эти ограничения.

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«Мы отвечаем, что мы этих санкций не вводили, мы не видим причин, по которым они были бы оправданы, потому что основная волна санкций была введена после того, как европейские партнеры не смогли сдержать свое слово, не смогли защитить свое поручительство под тем соглашением, которое в феврале 2014 года было достигнуто между действующим легитимным президентом Украины и оппозицией», — отметил Лавров.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Германия намерена «выразить озабоченность» в связи с санкциями США против России.