Власти еще не подготовили сценарий по поддержке «Русала»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовых сценариев по поддержке «Русала» пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, что правительство занимается в соответствии с поручением, которое было дано председателем правительства, вопросами оказания возможной поддержки компаниям, которые столкнулись с санкционным давлением. Поэтому эта тема все-таки правительственная. Насколько мне известно, пока каких-то готовых сценариев, готовых форм по оказанию поддержки пока еще нет, что вполне объяснимо», — сказал Песков.

Реклама

Как стало известно, «Русал» обращалась в Минпромторг с предложением поддержать алюминиевую отрасль.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок.