Матвиенко: ни одна ответная мера России на санкции не нанесет вред россиянам
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон об ответных мерах России на санкции США не будет содержать непродуманных решений. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Документ будет тщательно прорабатываться с экспертным сообществом, каждое из предложений сенаторов, депутатов нуждается в серьезном анализе и тщательной работе с экспертами. Ни одна из мер, предложенных в нем, не будет нести вред ни для экономики, ни для граждан», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, могут ли россияне пострадать в случае отказа от закупки американских лекарств.
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Ранее Матвиенко сообщила, что ответ России на санкции Запада будет точечным и болезненным.
Она также добавила, что закон об ответных санкциях России будет принят до конца июля.