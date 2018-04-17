Центробанк ожидает минимальную инфляцию в июне

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что регулятор ожидает инфляцию в июне на минимальном уровне. Об этом сообщает RNS.

«Если наши расчеты верны, то в июне инфляция будет на минимальном уровне. Хотя, точное значение предсказать пока невозможно», — сказал Дмитриев.

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Ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2018 год.

Она также подчеркнула, что прогноз может быть пересмотрен несколько вверх.

В свою очередь Дмитриев отметил, что события последних недель на финансовом рынке не повлияют на среднесрочные прогнозы инфляции в стране Банка России.