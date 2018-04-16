Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 1,09 руб., до 76,84 руб., курс доллара вырос на 84,83 коп., до 62,27 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 95,69 коп., составив 68,83 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 1,24% и составил 2148,13 пункта.

Индекс РТС просел на 1,12%, до 1092,11 пункта.

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Акции компании «Русал» обновили исторический минимум, показав падение на Гонконгской фондовой бирже более чем на 20% на фоне введения санкций США.

Стоимость акций компании к 6.05 мск опустились на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию.

США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.