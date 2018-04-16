Курс рубля падает на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 57 коп. и составил 62,62 руб.

Курс евро вырос на 66 коп., до 77,21 руб.

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Акции компании «Русал» обновили исторический минимум, показав падение на Гонконгской фондовой бирже более чем на 20% на фоне введения санкций США.

Стоимость акций компании к 6.05 мск спустились на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию.

США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.