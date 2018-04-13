«М.Видео» может приобрести магазины Media Markt в России

Руководство немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH ведет переговоры с российской компанией «М.Видео» о возможной продаже российского бизнеса Media Markt, пишут «Ведомости».

Сообщается также, что представители немецкой компании также рассматривают потенциальную покупку миноритарной доли в «М.Видео». На данный момент решение о сделке не принято и неясно, состоится ли она в будущем, и если да — то на каких условиях.

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Представитель «М.Видео» не стал комментировать данное сообщение.

В марте сообщалось, что руководство «М.Видео» объявило о созыве общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки «Эльдорадо».