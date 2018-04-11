Fitch отозвало рейтинги «Русала»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги «Русала». Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление агентства.

Уточняется, что перед этим Fitch изменило прогноз по рейтингам в списке на пересмотр до «негативного».

«Эти рейтинговые действия следуют после введенных в отношении ''Русала'' санкций Минфина США. Гражданам США будет запрещено вести дела с компанией с 7 мая/5 июня (в зависимости от характера транзакций)». Кроме того, физлица, не являющиеся гражданами США, могут столкнуться с санкциями за преднамеренное содействие существенным транзакциям в пользу ''Русала'' или от его имени», — заявили в Fitch.

Ранее сообщалось, что Moody.