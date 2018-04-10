Путин поддержал предложение выделить АПК дополнительно 30 млрд рублей
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что президент России Владимир Путин поддержал предложение выделить дополнительные 30 млрд руб. на развитие агропромышленного комплекса России. Об этом сообщает RNS.
«Вчера я обсудил текущую ситуацию в отрасли с президентом. Он разделяет позицию о том, что необходимо к текущему финансированию отрасли в размере 242 млрд руб. предусмотреть дополнительно еще 30 млрд руб», — сказал Ткачев.
Он подчеркнул, что данные средства должны пойти на развитие территорий, льготные кредиты и модернизацию оборудования
«Эти средства нужно направить на развитие сельских территорий, льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, модернизацию техники и оборудования», — добавил Ткачев.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что аграрно-промышленный комплекс стал конкурентоспособным и одним из драйверов роста экономики.