Кудрин: не стоит ждать снижения ставки ЦБ в ближайшие полгода

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Банк России не будет снижать ключевую ставку в ближайшие полгода. Об этом сообщает RNS.

«В связи с тем, что ослабевший рубль окажет поддержку экспорту, на рынке может появиться избыток ликвидности. А это окажет влияние на инфляцию. В связи с этим регулятору надо обращать повышенное внимание на этот вопрос. Поэтому ждать снижения ключевой ставки в ближайшие полгода, я думаю, не стоит», — сказал Кудрин.

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Ранее сообщалось, что Центробанк понизил ключевую ставку до 7,25%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки.