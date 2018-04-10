Китай намерен снизить пошлины на ряд товаров

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай снизит тарифы на импорт транспортных средств и на другие товары в текущем году. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Мы решили расширять импорт», — сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнула, Китай хочет увеличить импорт продукции, которая способствует развитию конкуренции.

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«Китай не стремится к положительному сальдо торгового баланса. Мы искренне хотим увеличить импорт и достичь баланса по международным платежам», — добавил Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин на церемонии открытия Азиатского экономического в форума в Боао сообщил, что в этом году Китай примет ряд мер по расширению доступа иностранных инвестиций на рынок страны.