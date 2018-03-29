«Нафтогаз» может в апреле начать процесс взыскания долга с «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» может уже в апреле начать процесс взыскания долга с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража, однако пока еще надеется договориться о добровольной выплате долга, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА «Новости».

«Может (процесс) начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их («Газпром»)… Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один месяц. Это дело месяцев, возможно, полгода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке», — заявил Витренко в эфире украинского телевидения.

Он также отметил, что «Нафтогаз» не исключает обращения в суд Швейцарии для ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG при взыскании с «Газпрома» долга по решению Стокгольмского арбитража.