Медведев сообщил о важности прямой господдержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходима прямая господдержка малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что планировать бизнес стало несколько легче в силу низкой инфляции, более доступных кредитов, налоговых послаблений и снижении административной нагрузки.

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«Но и этого еще недостаточно. Очевидно, что нужны и механизмы, связанные с прямой государственной поддержкой, в частности, по малому и среднему бизнесу», — сказал Медведев на итоговой коллегии Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что власти решили освободить малый бизнес от госпошлины за электронную регистрацию.