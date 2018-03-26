Минфин США: мы не боимся торговой войны с КНР

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон не боится торговой войны с Китаем. Об этом сообщает Fox News.

«Мы намерены продолжить дело с пошлинами, мы над этим работаем. Как сказал президент Трамп (президент США Дональд Трамп – «Газета.Ru»), мы не боимся торговой войны», — сказал Мнучин.

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Он также добавил, что США добиваются снижения дефицита американской стороны в торговле между двумя странами.

Ранее глава секретариата ведущей малой группы по финансам и экономике Лю Хэ сообщил, что ввозные пошлины на алюминий и сталь, введенные США, нарушают международные правила торговли и Китай готов отстаивать свои интересы.